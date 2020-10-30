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В Кремле озабочены заработной платой медиков. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что регионы должны заняться решением этого вопроса на должном уровне – данная задача в настоящий момент считается приоритетной.

При этом он отметил, что местным властям необходимо «регулировать это в отдельности в зависимости от возможностей». Но ни один регион не должен оставаться в стороне. К слову, субъекты РФ получали отдельные средства в связи пандемией коронавирусной инфекции. Песков подчеркнул, что эти деньги можно потратить на достойную зарплату врачам, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь лидера страны признал проблему с количеством работающих в поле врачей в период пандемии. На вопрос об их дефиците он сказал «спасибо».