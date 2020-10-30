Дмитрий Песков сказал врачам «спасибо» в ответ на вопрос об их дефиците

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал проблему с количеством работающих в поле врачей в период пандемии. Он также заявил о том, что их зарплата должна находиться в приоритете.

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», - заявил официальный представитель Кремля в ходе своего общения с журналистами 30 октября.

Сам вопрос был адресован Пескову в связи с появлением информации о том, что врачей, для борьбы с коронавирусом, переманивают из более бедных субъектов в богатые регионы, сообщает «Интерфакс».