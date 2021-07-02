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В Кремле вот-вот заговорят о введении локдауна в России
2 июля, 2021 13:30
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В официальной резиденции президента РФ вновь прокомментировали информацию о планах властей ввести строгие ограничения в стране на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной ковидом.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пока в Кремле не ведутся разговоры об объявлении в РФ локдауна. Но, вероятнее всего, к обсуждению данной темы могут приступить, если процесс вакцинации населения не ускорится.
«Чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Напомним, власти Москвы решили поставить знак ровно между коронавирусными больными и теми, кто заразился ОРВИ. Последних обязали соблюдать изоляцию.
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