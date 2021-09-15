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В Кремле прокомментировали случившуюся в Бужаниново трагедию
15 сентября, 2021 13:43
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Официальной резиденции президента России прокомментировали трагедию, случившуюся в подмосковном селе Бужаниново, где двое таджиков изнасиловали и убили пенсионерку. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока на федеральном уровне не обсуждается необходимость принять какие-либо особые решения по ситуации с мигрантами, хотя вопрос, конечно, требует к себе внимания.
«Это зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах», - цитирует пресс-секретаря президента РФ «Коммерсантъ».
При этом он подчеркнул, что против нелегальных мигрантов важно постоянно принимать меры.
Ранее в нижней палате парламента РФ предложили избавить страну от «болтающихся» мигрантов.
Обсудите на форуме:
После убийства и изнасилования пенсионерки в Бужаниново Кремль, по-вашему, должен принять какие-то меры в отношении мигрантов?
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