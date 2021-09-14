В Госдуме предложили избавить Россию от «болтающихся и шатающихся мигрантов»
В Государственной думе России предложили избавить страну от «болтающихся и шатающихся мигрантов». С такой идеей выступил заместитель председателя Комитета по делам национальностей нижней палаты парламента Шамсаил Саралиев.
Напомним, СК РФ предъявил сегодня, 14 сентября, обвинение в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Подмосковье двум мигрантам из Таджикистана. Её тело было найдено накануне в лесу. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
Саралиев считает, что Россия должна обратить внимание на опыт Объединенных Арабских Эмиратах. Эксперт подчеркнул, что там трудовые мигранты постоянно находятся под наблюдением. За ними начинают следить с момента прилёта в аэропорт, специальные службы не сводят с них глаз и потому подобных ситуаций, как в Подмосковье, не происходит, передает NEWS.ru.
Ранее в Госдуме РФ задумались о необходимости привлекать мигрантов к уголовной ответственности за драки.