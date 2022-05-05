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В Кремле прокомментировали прилёт Анатолия Чубайса в Израиль
5 мая, 2022 13:32
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Официальной резиденции президента РФ знают о том, что бывший спецпредставитель Владимира Путина Анатолий Чубайс находится за границей практически с первых дней российской спецоперации на Украине. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Кремль за его передвижениями активно не следит.
«Не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса», - пояснил Песков, добавив, что это связано с тем, что экс-спецпредставитель президента «у нас больше не работает».
Комментарий пресс-секретаря Путина представлен в Telegram-канале «Вы слушали маяк».
Напомним, ранее очевидцы заметили Чубайса вместе с супругой в аэропорта в Тель-Авиве.
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