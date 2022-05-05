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Очевидцы рассказали о местонахождении Анатолия Чубайса
5 мая, 2022 12:06
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Telegram-канал «Осторожно, новости»
Бывший спецпредставитель российского президента Анатолий Чубайс прибыл вместе с супругой Авдотьей Смирновой в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».
Очевидцы утверждают, что экс-глава «Роснано» мог прилететь в Израиль ночным рейсом. Известно, что он отказался проходить ПЦР-тестирования и покинул аэропорт вместе со своей женой в сопровождении охраны.
В конце апреля сообщалось, что бывший спецпредставитель Владимира Путина находится в Италии. Он не собирается возвращаются в Россию, несмотря на то, что его ждут на судебном процессе.
Напомним, Чубайс покинул РФ практически сразу же после заявления президента РФ о начале спецоперации на Украине.
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