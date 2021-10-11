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В Кремле оценили предложение штрафовать невакцинированных от COVID-19 россиян
11 октября, 2021 14:05
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В официальной резиденции президента РФ Владимира Путина прокомментировали идею вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева начать штрафовать россиян, оказывающихся получать вакцину против коронавирусной инфекции, на пять тысяч рублей ежемесячно.
По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, данная инициатива нереальна по своей природе для реализации, да и к тому же «противоречит социальному характеру» российского государства, передает ТАСС.
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