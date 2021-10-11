Отказывающихся прививаться от COVID россиян хотят штрафовать на пять тысяч рублей ежемесячно
Россиян, уклоняющихся от получения вакцины против коронавирусной инфекции, необходимо штрафовать. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.
По его словам, если бы граждан,которые больше остальных подвержены заражению COVID-19, вынуждали выкладывать из собственного кармана по пять тысяч рублей каждый месяц, они бы тут же привились.
Вирусолог подчеркивает, лечение одного больного коронавирусом обходится государству примерно в 200 тысяч рублей. При этом медучреждения в большинстве своем переполнены непривитыми пациентами. Лукашев провел параллель с акцизами на сигареты и алкоголь: поскольку люди готовы платить за свои вредные привычки, пусть платят и за отказ от вакцинации, так как и в первом, и во втором случае груз ответственности ложится на систему здравоохранения страны, передает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, каким образом можно скорее вылечиться от коронавируса.