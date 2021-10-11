COVID-19 может протекать заметно легче и быстрее. В Роспотребнадзоре дали совет
Коронавирусная инфекция может протекать в легкой форме и завершиться быстрее, если соблюдать несколько простых рекомендаций. Их дали врачи Роспотребнадзора.
Вирус переносится заметно легче, если при контакте с больным человек закрывал лицо маской. Таким образом в организм попадет меньшая доза вируса. Об этом заявила врач Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она посоветовала прополоскать горло, помыть руки и лицо после общения с зараженным.
Врач сообщила РИА Новости, что человек болеет в среднем 11 дней. Есть случаи, когда пациенты выздоравливают за пару суток, другие - через 28.
Если коронавирусная инфекция длится более 14 дней, это связано с развитием осложнений. Они длятся до полугода.
Продолжительность болезни зависит от особенностей организма, а также методов и своевременности лечения, отметила врач-терапевт Дарья Хавкина.
Власти России заявляют, что основная масса пациентов с коронавирусом - непривитые. Среди госпитализированных после вакцинации инфекция протекает тяжело лишь в 0,03% случаев.
Ранее сообщалось о реакции президента России Владимира Путина на новую статистику по коронавирусу.