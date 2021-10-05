Показали реакцию Владимира Путина на новую статистику по коронавирусу
Стала известна реакция президента России Владимира Путина на новую статистику по коронавирусу. Ее озвучила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с членами правительства.
По словам Голиковой, рост заболеваемости отмечен в 67 регионах. Суточный прирост пациентов составляет 20 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 6 тысяч.
По словам Голиковой, Россия близка к преодолению негативного рубежа в 30 тысяч. Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на сто тысяч населения.
На это Путин почесал голову и задумался. Соответствующее видео показал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Путин с 14 сентября ушел на изоляцию из-за вспышки коронавируса в окружении. 29 сентября он вышел с карантина и встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На крыльце резиденции в Сочи главы стран обсудили антитела.