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В Кремле обратили внимание на смелость получившего Нобелевскую премию журналиста Муратова
8 октября, 2021 12:53
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В официальной резиденции президента РФ Владимира Путина прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира за усилия по защите свободы слова главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
В Кремле считают, что журналист получил награду заслуженно, поскольку он никогда не предавал свои идеалы и, кроме того, является талантливой и смелой личностью.
«Конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем», - цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова РБК.
Ранее Муратов прокомментировал получение премии фразой «я смеюсь».
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