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В краевом Минздраве рассказали о состоянии тяжело раненного Тимура Бекмансурова
11 октября, 2021 16:36
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Минздрав Пермского края сообщил о состоянии студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе. Напомним, его тяжело ранили, чтобы остановить.
Нынешнее состояние пермского стрелка оценивается как средней степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости.
В конце прошлой недели говорилось, что он по-прежнему в тяжелом состоянии.
Напомним, 20 сентября Бекмансуров пришел в Пермский государственный университет и открыл стрельбу из турецкого дробовика. Погибли шесть человек, пострадали 47. Юноше грозит пожизненное заключение.
Бекмансурову ампутировали ногу. Из тела достали несколько пуль. Ранее стало известно о негласном указании врачам в связи с Бекмансуровым.
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