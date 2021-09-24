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Происшествия
Врачи пермской больницы «получили» негласное указание в связи с Тимуром Бекмансуровым
24 сентября, 2021 13:05
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АГН Москва/Global Look Press
Врачам пермской больницы дали негласное указание в связи с Тимуром Бекмансуровым, устроившим стрельбу в вузе. Напомним, 24 сентября он пришел в сознание.
Врачам поручили сделать всё, чтобы сохранить стрелку жизнь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Состояние студента остается тяжелым - возможно, ему придется делать искусственную почку.
Бекмансуров пришел в сознание, но его речь путана и невнятна. Первое, что стрелок спросил у врачей после прихода в сознание, есть ли у него родители.
Ранее Бекмансурову ампутировали ногу, у него отказали почки - пациент находился на гемодиализе. Он поступил в больницу с ранением ног, поражением кишечника, печени и грудной клетки.
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