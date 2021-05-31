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В колонии отвергли третье обвинение Алексея Навального в адрес исправительного учреждения
31 мая, 2021 16:23
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press
Суд во Владимирской области рассмотрел третий иск осужденного Алексея Навального к администрации колонии, где оппозиционный политик отбывает наказание.
Третий иск Навального заключается в том, что его признали склонным к побегу. Из-за этого статуса сотрудники колонии регулярно будят его по ночам для проверки.
Однако представитель колонии заявила в суде, что сокамерники Навального на «нарушение сна» не жаловались. Она также уточнила, что статус склонного к побегу, отбывающего наказание оппозиционера, закончится 11 июня, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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