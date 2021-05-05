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Алексей Навальный хочет засудить Дмитрия Пескова
5 мая, 2021 12:58
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Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального в отношении официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Навальный требует от Пескова опровергнуть слова, в которых тот обвинил оппозиционера в сотрудничестве с ЦРУ.
Это уже второй иск Навального в отношении Пескова. Тогда заявлению не дали ход для исправления недостатков.
Поводом для иска послужили слова пресс-секретаря президента России о том, что «с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация».
Навальный просит опровержения этих слов на официальном сайте администрации президента, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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