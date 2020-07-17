В колбасу и пельмени российского производителя попало мясо с вирусом африканской чумы

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В колбасный цех «Красный ключ» в Исаклинском районе Самарской области попало мясо с вирусом африканской чумы свиней (АЧС). На производстве выпустили колбасу и пельмени - экспертиза подтвердила наличие в продукции АЧС.

Колбасный цех признали инфицированным объектом. Соответствующее представление региональным властям направил Россельхознадзор по Самарской области.

Расследование показало, что в цех поступили 120 кг мяса и 20 кг свиных субпродуктов. Изготовленную из них продукцию должны изъять и ликвидировать.

Не знавшая о заражении сотрудница цеха взяла домой отходы и скормила свиньям. В результате животные тоже заболели. Было уничтожено 250 свиней, планируется убить еще 200 животных.

С апреля в цех поступило 17 тонн свинины, в том числе из районов с зараженными свиньями, пишет «Интерфакс».

В октябре прошлого года в Челябинскую область завезли колбасу с вирусом АЧС.