В российский регион завезли вареную колбасу с африканской чумой

В Челябинскую область привезли партию вареной колбасы, в которой содержался генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Зараженную колбасу запретили к продаже, но она могла остаться в 136 торговых точках.

Наличие вируса подтвердили в Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории. Речь идет о колбасе «Бутербродная» производства АО «Итера», передает Znak.com.

Партия весом 285,6 килограмма поступила в регион 11 октября. Россельхознадзор разыскивает остатки продукции для изъятия и уничтожения.

АЧС – инфекционная болезнь свиней и диких кабанов. Она проявляется в виде лихорадки, воспалительных изменений органов. Для человека вирус не опасен, но в случае употребления зараженной свинины он будет переносчиком, что угрожает распространением АЧС среди животных.

Ранее в селе Тюменской области жители и собаки заразились «гаффской болезнью». У заболевших отнимались конечности, была рвота.