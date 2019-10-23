В российский регион завезли вареную колбасу с африканской чумой

В российский регион завезли вареную колбасу с африканской чумой

https://pixabay.com

В Челябинскую область привезли партию вареной колбасы, в которой содержался генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Зараженную колбасу запретили к продаже, но она могла остаться в 136 торговых точках.

Наличие вируса подтвердили в Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории. Речь идет о колбасе «Бутербродная» производства АО «Итера», передает Znak.com.

Партия весом 285,6 килограмма поступила в регион 11 октября. Россельхознадзор разыскивает остатки продукции для изъятия и уничтожения.

АЧС – инфекционная болезнь свиней и диких кабанов. Она проявляется в виде лихорадки, воспалительных изменений органов. Для человека вирус не опасен, но в случае употребления зараженной свинины он будет переносчиком, что угрожает распространением АЧС среди животных.

Ранее в селе Тюменской области жители и собаки заразились «гаффской болезнью». У заболевших отнимались конечности, была рвота.

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