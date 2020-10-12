В китайском городе проверят на COVID-19 более 9 млн жителей после 12 новых заболевших

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В китайском городе Циндао с населением 9,5 млн человек планируют проверить все население, после того, как там зафиксировали 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской комитет по вопросам здравоохранения.

Сообщается, что в течение 5 дней будет проведено тестирование всего население города. В Циндао за прошедшие сутки было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.