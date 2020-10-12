Роспотребнадзор спрогнозировал выход на «плато» по коронавирусу в России

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Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

По словам специалиста, выход на плато по заболеваемости COVID-19 может произойти в России в течение следующих 10–20 дней. Она считает, что в этот период станут заметны последствия ранее введенных ограничительных мер.

Выходу на плато, по мнению Пшеничной, будет способствовать перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение россиянами мер профилактики. Из-за длительного инкубационного периода коронавируса замедление темпов прироста новых заболевших будет заметно не сразу, пишет «РИА Новости».

Ранее австралийские ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, как долго коронавирусная инфекция может оставаться на экранах смартфонов, денежных купюрах и других поверхностях.