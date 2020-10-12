Названы сроки выживаемости COVID-19 на различных поверхностях

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Австралийские ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, как долго коронавирусная инфекция может оставаться на экранах смартфонов, денежных купюрах и других поверхностях. Результаты их работы опубликованы в журнале Virologi Journal.

Ученые выяснили, что при комнатной температуре на гладких поверхностях коронавирус может жить до 28 дней. При этом самыми опасными признаны непористые поверхности, например, стекла на экранах смартфонов, бумажные и полимерные купюры, предметы из нержавеющей стали.

Пористые поверхности оказались менее опасными, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса.