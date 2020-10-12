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Названы сроки выживаемости COVID-19 на различных поверхностях

Дмитрий Байков
12 октября, 2020 09:36
1 мин
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фото: Pixabay

Австралийские ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, как долго коронавирусная инфекция может оставаться на экранах смартфонов, денежных купюрах и других поверхностях. Результаты их работы опубликованы в журнале Virologi Journal.

Ученые выяснили, что при комнатной температуре на гладких поверхностях коронавирус может жить до 28 дней. При этом самыми опасными признаны непористые поверхности, например, стекла на экранах смартфонов, бумажные и полимерные купюры, предметы из нержавеющей стали.

Пористые поверхности оказались менее опасными, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса.

темы
общество
ученые
коронавирус
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