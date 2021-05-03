В Киргизии назвали число жертв и пострадавших в конфликте с Таджикистаном

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В Киргизии назвали число жертв и пострадавших в вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном. Об этом сегодня заявила на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.

Солтонбекова сообщила, что конфликт на границе с Таджикистаном унес жизни 35 граждан Киргизии. Ранения различной степени тяжести получили 183 человека. Больше половины из них сейчас находятся в больнице, пишет ТАСС.

Обострение конфликта произошло на спорном участке, где межгосударственная граница не определена. Как сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии, идет интенсивная перестрелка между военнослужащими с обеих сторон.

Военные Таджикистана и Киргизии вели интенсивную перестрелку на границе двух стран. В ходе конфликта используются пулеметы и минометы.