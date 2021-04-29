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Политика

На границе Таджикистана и Киргизии идет интенсивная перестрелка

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 14:19
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 14:19
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Военные Таджикистана и Киргизии ведут интенсивную перестрелку на границе двух стран. В ходе конфликта используются пулеметы и минометы.

Обострение конфликта произошло на спорном участке, где межгосударственная граница не определена. Как сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии, идет интенсивная перестрелка между военнослужащими с обеих сторон.

Погранслужба Киргизии обвинила таджикских пограничников в провоцировании мирного населения на кровопролитные действия и возложила на них ответственность за эскалацию ситуации. Сообщается, что таджикские военные устанавливают минометные позиции.

В конфликте участвуют также жители приграничных сел с обеих сторон. Бишкек и Душанбе возлагают друг на друга ответственность за обострение ситуации. Приходят противоречивые данные о жертвах, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

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