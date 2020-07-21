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В Киеве возле станции метро прогремел взрыв

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 14:45
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фото: Pixabay

В Киеве возле станции метро «Минская» прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичной полиции.

Сообщается, что полиция получила сведения о подозрительном предмете на платформе метро, было решено обезвредить его на месте. Взрывотехники подорвали опасный предмет, накрыв его защитным колпаком.

Пострадавших нет, на месте продолжают работать правоохранительные органы. Проверяется прилегающая территория, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что Украина оказалась на первом месте в списке самых криминальных стран Европы.

темы
Украина
общество
взрыв
Киев
происшествие
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