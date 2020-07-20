Самой криминальной страной Европы стала Украина

Политика

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Украина оказалась на первом месте в списке самых криминальных стран Европы.

По данным портала Numbeo, индекс преступности в этой стране составляет 48, 84. На втором месте - Швеция с показателем 47,43. Замыкает тройку Франция (47,37).

Россия в списке занимает 12 строчку. Индекс преступности в РФ составляет 40,60.

Среди наиболее безопасных государств - Словения, индекс которой оценивается в 20,95.

Всего в рейтинге 41 европейская страна, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».

Политик отметила, что в борьбе с распространением COVID-19 регионам следует предоставить больше свободы, потому что им на местах виднее, как обстоят дела. При этом самым страшным вирусом Герман назвала ненависть, пишет «РИА Новости».

По мнению Герман, украинцам, в первую очередь, необходимо избавиться от ненависти между людьми. «Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — отметила политик.