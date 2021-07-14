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Люди
В Киеве у здания Верховной рады милиционеры дерутся с полицейскими
14 июля, 2021 11:47
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Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency
В Киеве у здания Верховной рады начались столкновения между полицейскими и протестующими их коллегами пенсионерами МВД.
Пенсионеры МВД, которые пришли к Верховной раде, требуют пересчета социальных выплат. Они предприняли попытку прорваться в здание парламента, полицейские применили против них слезоточивый газ.
Бывшие милиционеры считают несправедливым то, что полицейские, уходящие сейчас на пенсию получают более выгодные условия по сравнению с ними. Их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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