В Киеве радикалы штурмуют телеканал «Наш»

Общество

В Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал «Наш». Собравшиеся обвиняют его в пророссийской политике.

Протестующие пытались пройти в здание телеканала, но полиция их не пускает. Между радикалами и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка.

В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, несколько человек задержаны, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение о блокировки трех телеканалов.