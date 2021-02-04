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Общество
В Киеве радикалы штурмуют телеканал «Наш»
4 февраля, 2021 15:46
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Pixabay
В Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал «Наш». Собравшиеся обвиняют его в пророссийской политике.
Протестующие пытались пройти в здание телеканала, но полиция их не пускает. Между радикалами и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка.
В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, несколько человек задержаны, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение о блокировки трех телеканалов.
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