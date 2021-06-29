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В Киеве предприниматели вышли на митинг с гробами. Завязалась потасовка с полицейскими
29 июня, 2021 12:42
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Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/ Global Look press
В центре Киева, проходящая акция протеста представителей малого предпринимательства переросла в столкновения с силовиками.
Несколько сотен протестующих пытались пройти маршем к офису президента с гробом и ритуальными венками. Как пояснили организаторы протеста, эти предметы символизируют похороны малого бизнеса.
Полицейские попытались препятствовать шествию и изъять реквизит. В результате произошла потасовка.
Сотрудникам полиции удалось отобрать у протестующих гробы. Однако похоронные венки оставили. С ними в руках митингующие продолжают марш к офису президента, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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