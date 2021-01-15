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В Киеве митингующие вышли против «тарифного геноцида»

Дмитрий Байков
15 января, 2021 12:23
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фото: Pixabay

На Украине в наступившем году выросли тарифы ЖКХ: подорожали газ, электроэнергия и вода. Очередное повышение коммуналки вызвало массовые акции по всей Украине.

На площади Независимости в Киеве сейчас проходит митинг против повышения тарифов. Украинцы вышли протестовать на улицы столицы, а также в Харькове, Одессе, Николаеве, Миргороде, Львове и других городах.

Митингующие вышли с плакатами с призывом «не допустить тарифного геноцида». На площади Незалежности дежурят полицейские, пишет «РИА Новости».

Ранее первый президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москва и Киев должны договориться по вопросу Крыма.

Кравчук считает, что Украина готова к компромиссам, поскольку не права во всем на 100 процентов.

темы
Украина
общество
протесты
Тарифы
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