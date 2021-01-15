Украина готова к компромиссам по Крыму

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Первый президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москва и Киев должны договориться по вопросу Крыма. Об этом он рассказал в эфире НСН.

Кравчук считает, что Украина готова к компромиссам, поскольку не права во всем на 100 процентов. Вопросы Крыма и Донбасса политик разделил, отметив, что это две отдельные темы для разговора.

По словам Кравчука, переговоры и компромиссы необходимы для разрешения всех противоречий между государствами. Также можно решить и вопрос поставкой воды в Крым, пишет РБК.

У Украины оставался единственный способ шантажировать Крым - это водная блокада, устроенная путем перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом ранее заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его словам, как только водоснабжение Крыма будет восстановлено, Украина лишится главного инструмента шантажа.