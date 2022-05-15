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В Херсоне открываются супермаркеты с товарами из России
15 мая, 2022 15:48
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Херсоне открываются российские магазины, которые приходят на смену украинским торговым сетям.
На прилавках магазинов находятся исключительно товары из России. Пиво «Крымское светлое», газированные напитки, шоколад и другие продукты с российским кодом.
Украинские супермаркеты прекратили работу в Херсоне, сообщает телеграм-канал Readovka.
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