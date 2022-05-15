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Российские продуктовые магазины страдают от несунов
15 мая, 2022 11:35
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
За последние три месяца в продуктовых российских магазинах увеличилось число краж. Об этом сообщили в компании NTechLab.
Из магазинов выносят товары иногда даже вместе с корзиной. Количество краж выросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Одним из излюбленных способов хищения стали кражи на кассах самообслуживания.
«Средний чек» вынесенного составил 1,5 тысячи рублей. Излюбленными товарами несунов стали кондитерские изделия - 19%, колбасы - 16%, алкоголь - 14%, сыры - 13% и кофе 7%, пишет РБК.
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