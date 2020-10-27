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В Казахстане люди впадают в спячку из-за воды

Лилия Караева
27 октября, 2020 16:26
2 мин
Вода
Piqsels.com

Ученые выяснили причину «сонной болезни» в казахстанском селе Калачи. До этого выдвигались десятки гипотез, почему сельчане впадали в спячку, но оказалось, что все дело в подземной воде, отравленной химикатами.

Об этом рассказали ученые Nazarbayev University (Назарбаев Университет). Специалисты исключили версии, что болезнь вызвана вредными привычками жителей села, едой или хроническими заболеваниями.

Выяснилось, что в селе Калачи пьют воду из одного источника - подземного насоса местного жителя, который продает воду односельчанам. Животным ее не давали.

Скорее всего, вода была отравлена химикатами, которые могли попасть через урановые рудники, заброшенные с конца 80-х годов. Ученые собираются создать специальный беспилотник и спустить аппарат в урановые месторождения для взятия проб, пишет «Интерфакс».

Напомним, с 2013 года жители села обращаются к медикам с жалобами на сонливость, потерю памяти и галлюцинации. Всем поставлен диагноз «энцефалопатия неясного генеза» (или «сонная болезнь»). Точную причину заболевания никто не знает.

Ранее сообщалось о нескольких случаях особо опасной инфекционной болезни в Дагестане.

темы
Казахстан
ученые
вода
сонная болезнь
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