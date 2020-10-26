В Дагестане людей косит особо опасная инфекционная болезнь

Minzdravrd.ru

С 24 по 26 октября пятерых жителей дагестанского села Какамахи госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - у всех отмечены кожные проявления заболевания. Риск инфицирования имеют еще 14 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики. Случаи сибирской язвы выявили при подворном обходе.

Заболевших изолировали и госпитализировали в перепрофилированный инфекционный госпиталь. Как полагают медики, заражение произошло при убое и разделывании мяса крупного рогатого скота.

Обход по дворам выявил, что одинаковый риск инфицирования есть еще у 14 граждан - на 8 дней за ними установлено медицинское наблюдение.

Последний раз сибирскую язву в Дагестане выявляли в октябре 2019 года. Тогда отмечалось 4 случая заражения.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь. Основные симптомы заболевания - повышение температуры, образование язв на коже, увеличение лимфоузлов.

В феврале в больницу Новосибирска подкинули конверт с надписью «Сибирская язва».