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В Дагестане людей косит особо опасная инфекционная болезнь

Лилия Караева
26 октября, 2020 17:23
1 мин
Язва
Minzdravrd.ru

С 24 по 26 октября пятерых жителей дагестанского села Какамахи госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - у всех отмечены кожные проявления заболевания. Риск инфицирования имеют еще 14 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики. Случаи сибирской язвы выявили при подворном обходе.

Заболевших изолировали и госпитализировали в перепрофилированный инфекционный госпиталь. Как полагают медики, заражение произошло при убое и разделывании мяса крупного рогатого скота.

Обход по дворам выявил, что одинаковый риск инфицирования есть еще у 14 граждан - на 8 дней за ними установлено медицинское наблюдение.

Последний раз сибирскую язву в Дагестане выявляли в октябре 2019 года. Тогда отмечалось 4 случая заражения.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь. Основные симптомы заболевания - повышение температуры, образование язв на коже, увеличение лимфоузлов.

В феврале в больницу Новосибирска подкинули конверт с надписью «Сибирская язва».

темы
заражение
Дагестан
сибирская язва
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