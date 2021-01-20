Новости Общество
Общество
В Испании растёт число жертв взрыва в жилом здании в столице
20 января, 2021 23:49
1 мин
1 мин
Youtube / Infotainment
Служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщила, что от взрыва в жилом доме пострадали 11 человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте службы.
«Трое погибших и 11 раненых», — говорится в публикации.
У одного из пострадавших зафиксированы серьезные травмы, остальные получили легкие ранения. Троих человек доставили в больницу.
Из соображений безопасности, ближайшие к месту взрыва здания были эвакуированы, сообщает «РБК». Напомним, инцидент произошёл в центре города, на улице Толедо. От взрыва здание почти разрушилось.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку