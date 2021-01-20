В Испании растёт число жертв взрыва в жилом здании в столице

Общество

Служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщила, что от взрыва в жилом доме пострадали 11 человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте службы.

«Трое погибших и 11 раненых», — говорится в публикации.

У одного из пострадавших зафиксированы серьезные травмы, остальные получили легкие ранения. Троих человек доставили в больницу.

Из соображений безопасности, ближайшие к месту взрыва здания были эвакуированы, сообщает «РБК». Напомним, инцидент произошёл в центре города, на улице Толедо. От взрыва здание почти разрушилось.