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В Испании растёт число жертв взрыва в жилом здании в столице

Антон Мельников
20 января, 2021 23:49
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 23:49
1 мин
Youtube / Infotainment
Youtube / Infotainment

Служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщила, что от взрыва в жилом доме пострадали 11 человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте службы.

«Трое погибших и 11 раненых», — говорится в публикации.

У одного из пострадавших зафиксированы серьезные травмы, остальные получили легкие ранения. Троих человек доставили в больницу.

Из соображений безопасности, ближайшие к месту взрыва здания были эвакуированы, сообщает «РБК». Напомним, инцидент произошёл в центре города, на улице Толедо. От взрыва здание почти разрушилось.

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ТЕГИ
взрыв
Испания
Жертвы
Мадрид
1 мин
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