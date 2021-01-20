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Сильный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Мадрида

Лилия Караева
20 января, 2021 18:07
1 мин
Лилия Караева
20 января, 2021 18:07
1 мин
Последствия взрыва в Мадриде
Скриншот видео

Здание на улице Толедо в Мадриде почти полностью разрушилось в результате взрыва. Есть жертвы и пострадавшие.

Инцидент случился примерно в 17:00 по Москве. Причиной взрыва могла стать утечка газа.

Территория оцеплена полицией. Из соседних объектов и прилегающего к зданию дома престарелых выводят стариков.

Известно о шести пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, погибли несколько человек, сообщает Telegram-канал Lshot.

В ноябре на церемонии с участием дипломатов из Евросоюза произошел взрыв.

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газ
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Мадрид
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