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Общество
Сильный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Мадрида
20 января, 2021 18:07
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Скриншот видео
Здание на улице Толедо в Мадриде почти полностью разрушилось в результате взрыва. Есть жертвы и пострадавшие.
Инцидент случился примерно в 17:00 по Москве. Причиной взрыва могла стать утечка газа.
Территория оцеплена полицией. Из соседних объектов и прилегающего к зданию дома престарелых выводят стариков.
Известно о шести пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, погибли несколько человек, сообщает Telegram-канал Lshot.
В ноябре на церемонии с участием дипломатов из Евросоюза произошел взрыв.
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