В Испании на 400 процентов увеличилось число заразившихся коронавирусом

Общество

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После снятия режима повышенной готовности в Испании резко возросло число заражений коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Буквально за месяц было выявлено 18 564 новых случая заражения коронавирусом после снятия ограничительного режима в стране. За этот период умерли 99 человек.

По сравнению с показателем, который предшествовал отмене режима повышенной готовности в Испании, число заболевших увеличилось на 400 процентов, пишет ТАСС.

Ранее сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили митинг и попытались помешать визиту короля Испании Филиппа VI, который должен приехать в регион.