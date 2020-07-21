Общество
В Испании на 400 процентов увеличилось число заразившихся коронавирусом
21 июля, 2020 14:19
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фото: Pixabay
После снятия режима повышенной готовности в Испании резко возросло число заражений коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Буквально за месяц было выявлено 18 564 новых случая заражения коронавирусом после снятия ограничительного режима в стране. За этот период умерли 99 человек.
По сравнению с показателем, который предшествовал отмене режима повышенной готовности в Испании, число заболевших увеличилось на 400 процентов, пишет ТАСС.
Ранее сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили митинг и попытались помешать визиту короля Испании Филиппа VI, который должен приехать в регион.
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