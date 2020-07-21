По состоянию на 21 июля 10:45
Заболевших783 328
За последние сутки5 842
Выздоровело562 384
Умерло12 580
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Испании на 400 процентов увеличилось число заразившихся коронавирусом

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 14:19
1 мин
1
фото: Pixabay

После снятия режима повышенной готовности в Испании резко возросло число заражений коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Буквально за месяц было выявлено 18 564 новых случая заражения коронавирусом после снятия ограничительного режима в стране. За этот период умерли 99 человек.

По сравнению с показателем, который предшествовал отмене режима повышенной готовности в Испании, число заболевших увеличилось на 400 процентов, пишет ТАСС.

Ранее сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили митинг и попытались помешать визиту короля Испании Филиппа VI, который должен приехать в регион.

темы
общество
Испания
коронавирус
1 мин