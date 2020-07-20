По состоянию на 20 июля 11:00
Заболевших777 486
За последние сутки5 940
Выздоровело553 602
Умерло12 427
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Каталонцы взбунтовались против визита короля Испании

Дмитрий Байков
20 июля, 2020 14:34
1 мин
1
фото: Pixabay

Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили митинг и попытались помешать визиту короля Испании Филиппа VI, который должен приехать сегодня в регион.

Участники протеста подожгли шины на одном из участков железнодорожного сообщения и разместили на обочине знак с перечеркнутой короной. Движение поездов на маршруте Фигерас — Барселона — Мадрид пришлось остановить. Митингующие скандируют «Независимость» и поют гимн Каталонии, пишет «РИА Новости».

Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании.

Ранее сообщалось, что власти Испании утвердили график открытия своих внешних границ. Главным принципом является взаимность открытых границ и учет эпидемиологической ситуации.

темы
общество
Испания
независимость
Каталония
1 мин