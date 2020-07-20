Каталонцы взбунтовались против визита короля Испании

Общество

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Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили митинг и попытались помешать визиту короля Испании Филиппа VI, который должен приехать сегодня в регион.

Участники протеста подожгли шины на одном из участков железнодорожного сообщения и разместили на обочине знак с перечеркнутой короной. Движение поездов на маршруте Фигерас — Барселона — Мадрид пришлось остановить. Митингующие скандируют «Независимость» и поют гимн Каталонии, пишет «РИА Новости».

Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании.

Ранее сообщалось, что власти Испании утвердили график открытия своих внешних границ. Главным принципом является взаимность открытых границ и учет эпидемиологической ситуации.