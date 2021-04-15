В Индии впервые коронавирусом заразились почти 200 тысяч человек всего за сутки

Люди

Новая коронавирусная инфекция жестоко атакует жителей Индии. Лишь за минувшие сутки COVID-19 заразились 199 тысяч 376 человек – во всяком случае, столько случаев заболевания специалистам удалось зафиксировать. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Также, по данным ведомства, за это же время от коронавируса скончались свыше одной тысячи человек. Тяжелая обстановка в государстве наблюдается уже 36-й день, за это время число получающих лечение от инфекции граждан увеличилось с 135,9 тысячи до 1,4 миллиона.

Всего COVID-19 добрался до 14 миллионов местных жителей. Не так давно стало известно, что в штате Махараштре, где выявлено наибольшее число заболевших, обнаружили вариант коронавируса с двойной мутацией, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в Индии одобрили применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».