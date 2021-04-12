В Индии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Наука и медицина

Власти Индии одобрили применение российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Комитет экспертов государственного регулятора страны в области лекарств.

Известно, что речь идет об экстренном применении препарата, передает Times of India. Когда жителей Индии позовут на вакцинацию «Спутником V», источники газеты не сообщили.

Ранее сообщалось о том, что бразильские специалисты намерены изучить производство лекарственного средства «Спутник V». Они дважды приедут в Россию для достижения данной цели.