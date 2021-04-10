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Наука и медицина

Эксперты из Бразилии захотели посмотреть на производство «Спутника V» в России

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 08:44
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 08:44
1 мин
Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com
Эксперты из Бразилии захотели посмотреть на производство «Спутника V» в России

Специалисты из Бразилии посетят производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в России, визит запланирован в два этапа.

«На следующей неделе Anvisa начинает инспекцию для проверки соблюдения санитарных правил производства вакцины Sputnik в России», – указано в сообщении на сайте Anvisa.

Эксперты планируют посетить два завода, которые будут производить вакцину для поставки в страну. Проверка первого предприятия назначена на 15-21 апреля, второго – на 19-23 апреля.

Бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС и его импорта в Бразилию.

Отечественная вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек, эффективность препарата составляет 91,6%, пишет ТАСС.

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