Наука и медицина

Эксперты из Бразилии захотели посмотреть на производство «Спутника V» в России

Специалисты из Бразилии посетят производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в России, визит запланирован в два этапа.

«На следующей неделе Anvisa начинает инспекцию для проверки соблюдения санитарных правил производства вакцины Sputnik в России», – указано в сообщении на сайте Anvisa.

Эксперты планируют посетить два завода, которые будут производить вакцину для поставки в страну. Проверка первого предприятия назначена на 15-21 апреля, второго – на 19-23 апреля.

Бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС и его импорта в Бразилию.

Отечественная вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек, эффективность препарата составляет 91,6%, пишет ТАСС.