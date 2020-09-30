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В Госдуму внесли законопроект о новой пенсионной «заморозке»

Лилия Караева
30 сентября, 2020 17:03
1 мин
Пенсионерка
Piqsels.com

В Госдуму внесли законопроект, который вводит мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии до 2023 года. Он действует с 2014 года и ежегодно продлевается, а 6% от зарплат россиян идет на выплаты нынешним пенсионерам.

Законопроект внесло правительство. С помощью «заморозки» правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда - без моратория требовалось бы увеличить трансферт из бюджета.

Продление моратория позволит сэкономить в 2023 году 669,3 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

По закону, работодатели отчисляют в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% начисленного заработка. Из этой суммы 15% идет на страховую пенсию, а 6% - на накопительную. С 2014 года формирование последней заморожено.

Ранее Пенсионный фонд ответил на слухи о блокировке карт в случае, если пенсия не снималась в течение полугода.

темы
пенсии
Госдума
законопроект
мораторий
накопительная часть
1 мин