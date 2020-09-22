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Пенсионный фонд ответил на слухи о приостановке выплаты пенсий в России через полгода

Лилия Караева
22 сентября, 2020 15:03
2 мин
Пластиковая карта
Piqsels.com

Российских пенсионеров предупредили о приостановке выплат на банковскую карту, если за полгода деньги не снимались. Пенсионный фонд России (ПФР) заверил, что не остановит выплаты и риска такой ситуации нет.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что пенсии перестают перечислять на карту, если гражданин не получает ее на протяжении шести месяцев. Подобным образом государство пытается избавиться от «лишних» трат, так как пенсионер мог эмигрировать в другую страну или умереть, а сведения об этом приходят в ПФР не сразу.

Если такая ситуация произойдет, гражданин должен обратиться с заявлением в территориальное подразделение фонда с пакетом документов. Его заявление рассмотрят в течение 5 дней, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Пенсионный фонд назвал данную информацию не соответствующей действительности.

«Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — сказали РБК в ПФР.

Ранее сообщалось, что размер «дыры» в бюджете ПФР по итогам 2021 года достигнет максимальных показателей.

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Россия
карта
Пенсионный фонд
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