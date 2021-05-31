В Госдуме захотели защитить россиян от переработок
В России могут ограничить количество часов переработки для людей с ненормированным графиком.
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту депутатами ЛДПР, от того, сколько часов человек переработал вне положенного времени, будет установлено и количество дней отпуска.
Таким образом, политики заботятся о здоровье людей. Ведь по подсчетам, увеличение продолжительности рабочей недели может привести к развитию инсульта или ишемической болезни сердца.
Как считают депутаты, предельное количество часов переработки для людей с ненормативным графиков должно быть не больше 120 часов в год, пишет «РИА новости». Сейчас их количество нигде не прописано, в отличие от компенсируемой сверхурочной работы.
Ранее врачи предостерегли от привычки закидывать ногу на ногу при многочасовой работе в офисе. Это может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья.