Привычная поза для сидения может навредить здоровью

Наука и медицина

Привычка закидывать ногу на ногу при многочасовой работе в офисе может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья. Об этом рассказал в беседе на радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По словам специалиста, возможен перекос таза. При длительном сидении на стуле в такой позе таз перекашивается, а мышцы перенапрягаются, вызывая стартовые боли, когда человек встает.

Вторая проблема – возникновение варикозной болезни. Дело в том, что в подколенной ямке вены и артерии находятся близко к поверхности кожи. В результате закидывания ноги на ногу происходит застой венозного кровообращения, отмечает врач.

Кабычкин рекомендует сидеть по «правилу 90» – между туловищем и передней поверхностью бедра должен образовываться угол 90 градусов.