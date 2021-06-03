В Госдуме «встали» на защиту коллекторов
Депутат от «Единой России» Илья Осипов ответил на призыв коллеги Виталия Милонова лишать пенсии граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.
По словам Осипова, нельзя путать бандитизм и коллекторскую деятельность. С должниками нужно бороться, а коллекторы этим и занимаются.
При этом их действия должны быть жестко урегулированы и иметь четкие ограничения, не ущемляющие права человека. «Должник - еще не преступник».
Осипов подчеркнул, что нельзя путать коллекторство и бандитизм. Люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами и называют себя коллекторами дискредитируют эту профессию, пишет «РИА Новости».
В России предложили лишить пенсии «подлую» категорию россиян и «права называть себя гражданином». Депутат Государственной думы России Виталий Милонов заявил, что «нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации».
По его словам, если человек работал коллектором, его нужно лишить пенсии и «права называть себя гражданином».