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В Госдуме рассказали о штрафах за отказ от вакцинации в новом КоАП

Лилия Караева
8 октября, 2020 17:34
1 мин
Прививка
Piqsels.com

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин рассказал, включены ли штрафы за отказ от прививок в новый проект Кодекса об административных правонарушениях. Предыдущая версия устанавливала штрафы до 7 тыс. рублей.

«Штрафов за отказ от прививок в проекте нет», - цитирует Вяткина «Интерфакс».

До этого говорилось, что в КоАП включат штрафы в размере от 5 до 7 тыс. рублей. Отказ от прививок рассматривался как нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в области мер в отношении людей с инфекционными заболеваниями.

Предполагалось, что кодекс с соответствующими поправками вступит в силу 1 января 2021 года. Сроки его подготовки сдвинули из-за большого числа замечаний.

Ранее сообщалось о запрещенных лекарствах после вакцинации от коронавируса.

темы
штрафы
КоАП
прививки
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