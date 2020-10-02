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Названы два запрещенных после прививки от коронавируса лекарства

Лилия Караева
2 октября, 2020 15:07
1 мин
Шприц
Pixabay.com

После прививки от коронавируса нежелательно употреблять цитостатики - противоопухолевые лекарства, которые нарушают процессы роста, развития и деления клеток. Об этом предупредил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он не советует использовать антибиотики: в большинстве своем эти препараты не препятствуют клеточному делению, но есть среди них и те, которые действуют токсично.

Лучше всего сразу после вакцинации употреблять комплексные витамины. Можно использовать обезболивающие и жаропонижающие препараты, пишет РИА Новости.

Напомним, к цитостатикам относятся Доксорубицин, Фторурацил, Гидроксимочевина, Циклофосфан. Эти лекарства используют для лечения злокачественных новообразований.

Ранее сообщалось, что прививка от коронавируса запрещена при четырех видах заболеваний.

темы
коронавирус
лекарства
вакцинация
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