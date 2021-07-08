В Госдуме предложили вернуть советскую колбасу и хлеб в магазины
Обеспечение россиян продуктами первой необходимости должно быть отрегулировано на уровне государства.
Как сообщил председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин, качество еды в современной России, которую еще и продают за «одуренные деньги», оставляет желать лучшего. По словам парламентария, существуют риски для здоровья граждан из-за контрафактных товаров.
Кашин напомнил, что в советское время производили уникальную, качественную продукцию. «Если в колбасе должно быть определенное количество мяса говядины, свинины, конины — так и было. Если положено в хлебе иметь определенное количество муки, дрожжей, других ингредиентов, и ни на грамм больше», - сказал политик.
Он считает, что вернуть качество продуктам реально. Для этого он предложил ввести государственное регулирование и установить ГОСТ, сообщает «Говорит Москва».
Как сообщалось, инфляция в России в июне разогналась до 6,5% к аналогичному месяцу 2020 года. Таким образом, индекс потребительских цен в июне обновил максимальное значение с лета 2016 года.