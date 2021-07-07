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Экономика
Инфляция в России разогналась до пятилетнего рекорда
7 июля, 2021 23:15
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Инфляция в России в июне разогналась до 6,5% к аналогичному месяцу 2020 года.
При этом в мае инфляция составила 6%. Таким образом, индекс потребительских цен в июне обновил максимальное значение с лета 2016 года. Как считают в Минэкономразвития, в июле будет «последний негатив», а в августе произойдет дефляция, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что значительная доля россиян в период эпидемии попала в бедность.
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